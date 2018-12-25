Российских автомобилистов призывают провести акцию против подорожания бензина

Для этого в полдень все должны заглушить автомобили и простоять на месте один час. Информация о планируемой акции начала расползаться по социальным сетям в начале месяца. Подлинные организаторы неизвестны. Впервые протестовать подобным образом автомобилистам предлагали еще в 2013-ом. С тех пор суть осталась той же: в полдень необходимо остановить машину, где бы вы ни находились, заглушить ее и простоять таким образом один час. Этим участники акции попытаются привлечь внимание властей и постараться добиться уступок с ее стороны.

Многие пользователи соцсетей высказались в поддержку флешмоба, однако у других есть вопросы: не станет ли акция слишком опасной. В первую очередь речь идет о заторах на дорогах. Возникшие пробки могут задержать в пути машины скорой помощи или пожарных. В том случае, если автомобилисты действительно массово поддержат флешмоб, есть риск опозданий на работу, учебу, вокзалы и аэропорты. Информация о подобных акциях появляется в рунете не первый год, однако по-настоящему массовым явлением флешмоб пока ни разу так и не стал.