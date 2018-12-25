Российских автомобилистов призывают провести акцию против подорожания бензина
Для этого в полдень все должны заглушить автомобили и простоять на месте один час. Информация о планируемой акции начала расползаться по социальным сетям в начале месяца. Подлинные организаторы неизвестны. Впервые протестовать подобным образом автомобилистам предлагали еще в 2013-ом. С тех пор суть осталась той же: в полдень необходимо остановить машину, где бы вы ни находились, заглушить ее и простоять таким образом один час. Этим участники акции попытаются привлечь внимание властей и постараться добиться уступок с ее стороны.
Многие пользователи соцсетей высказались в поддержку флешмоба, однако у других есть вопросы: не станет ли акция слишком опасной. В первую очередь речь идет о заторах на дорогах. Возникшие пробки могут задержать в пути машины скорой помощи или пожарных. В том случае, если автомобилисты действительно массово поддержат флешмоб, есть риск опозданий на работу, учебу, вокзалы и аэропорты. Информация о подобных акциях появляется в рунете не первый год, однако по-настоящему массовым явлением флешмоб пока ни разу так и не стал.
Комментарии6
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begly_ 25 декабря 2018 | 08:13
Лучший способ повлиять на подорожание это не перестать ехать один час, а перестать ездить совсем и везде ходить пешки.
pattrick1 25 декабря 2018 | 08:15
Подлинные организаторы неизвестны...
Криптоевреи?
begly_ 25 декабря 2018 | 08:35
pattrick1:
Ооо, на эту тему имею что рассказать из близкого не смешного, когда свату хотелось чтобы как можно больше налипло на хвост криптовалютой. И не лиса нашептывала ему на ухо: мерзни мерзни волчий хвост, а какая то неведомая сила. Зять топал ногами, и говорил: папа хватит, но куда там...... так все и просрал в этом вложении сват, оставшись в куёвом настроении,как будто кто был ему виноват. Представляешь, купил на сотку в тыщах долларов по 4 тысячи и так и не хотел продавать, когда было по 12.
vitaly_my23 25 декабря 2018 | 08:22
Леха, вот сaйт про кoторый ты спрaшивал http://promoscash.com
От 70 000 в день зарaботать без проблем. Платят ежедневно. Уже нескoлько раз оттуда вывoдил около 95 000 рублей.
unprejudiced 25 декабря 2018 | 08:15
арестовать яблочников и персонажа за призывы к чуть ли не террористической деятельности - призывам к незаконным действиям, к тому же которые не согласованы с властями. Сказать при этом что власти уверены что это они призывы распространяют, запад аплодировать только будет, потому что уверенность для них основной вид доказательств.
sem911 25 декабря 2018 | 08:18
Если акция анонсирована на ЭМ, то я в ней участвовать не буду.