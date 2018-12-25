Автономный рунет будет обходиться более чем в 130 миллиардов рублей в год
Во столько потенциальные затраты бюджета оценили правительственные эксперты, изучившие предложенные парламентариями поправки. Серьезных вложений потребует законопроект о «суверенном интернете», цель которого – гарантировать стабильный доступ к сети, если Россию отключат от глобальной инфраструктуры. Только на первом этапе на исследовательские и опытно-конструкторские работы уйдет четверть миллиарда рублей, посчитали эксперты совета при правительстве. С их отзывом ознакомилась газета «КоммерсантЪ».
Кроме того, в случае нарушений работы этой автономной сети, властям придется компенсировать убытки операторам связи, на что следует заложить более 130 миллиардов рублей в год. Помимо всего прочего, законопроект предполагает неоправданное расширение штата и полномочий надзорных ведомств, а также предусматривает технически невыполнимые для операторов связи требования. Предложенные меры избыточны, рискованны и труднореализуемы, а угрозы, которые законодатели хотят таким образом свести к минимуму – неочевидны, — заключают эксперты, предлагая авторам доработать законопроект. Напомним, что законопроект о «Суверенном интернете» в Госдуму внесла группа парламентариев. Они обосновали необходимость его принятия потенциальной угрозой со стороны США. В документе утверждается, что реализация проекта не потребует серьезных трат бюджета
Комментарии8
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yralez 25 декабря 2018 | 08:19
Я его вообще отключу, на кой он мне нужен.
vezdehod1 25 декабря 2018 | 08:43
Россия причаливает к берегам Северной Кореи.
vitaly_my23 25 декабря 2018 | 08:22
Леха, вот сaйт про кoторый ты спрaшивал http://promoscash.com
От 70 000 в день зарaботать без проблем. Платят ежедневно. Уже нескoлько раз оттуда вывoдил около 95 000 рублей.
apels 25 декабря 2018 | 08:22
Запрет свободы слова. Дорого.
vla7815 25 декабря 2018 | 08:27
apels: Это путин со своей едрапутинской властью слишком дорого России и налогоплательщикам обходятся.
rash 25 декабря 2018 | 08:35
А чего удивительного, путину с его бандой не жалко наших денег на то, чтобы помешать вытаскивать на белый свет их воровство.
galina_683 25 декабря 2018 | 09:06
"если Россию отключат"...
Кто отключит? Если только сам Кремль и отключит.
galina_683 25 декабря 2018 | 09:08
это сколько ж молодых парней тогда вернётся с сетевой виртуальной войны на реальные баррикады ? ))