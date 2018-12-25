Автономный рунет будет обходиться более чем в 130 миллиардов рублей в год

Во столько потенциальные затраты бюджета оценили правительственные эксперты, изучившие предложенные парламентариями поправки. Серьезных вложений потребует законопроект о «суверенном интернете», цель которого – гарантировать стабильный доступ к сети, если Россию отключат от глобальной инфраструктуры. Только на первом этапе на исследовательские и опытно-конструкторские работы уйдет четверть миллиарда рублей, посчитали эксперты совета при правительстве. С их отзывом ознакомилась газета «КоммерсантЪ».

Кроме того, в случае нарушений работы этой автономной сети, властям придется компенсировать убытки операторам связи, на что следует заложить более 130 миллиардов рублей в год. Помимо всего прочего, законопроект предполагает неоправданное расширение штата и полномочий надзорных ведомств, а также предусматривает технически невыполнимые для операторов связи требования. Предложенные меры избыточны, рискованны и труднореализуемы, а угрозы, которые законодатели хотят таким образом свести к минимуму – неочевидны, — заключают эксперты, предлагая авторам доработать законопроект. Напомним, что законопроект о «Суверенном интернете» в Госдуму внесла группа парламентариев. Они обосновали необходимость его принятия потенциальной угрозой со стороны США. В документе утверждается, что реализация проекта не потребует серьезных трат бюджета