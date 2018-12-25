Россия заработала за два года дополнительно 120 миллиардов долларов благодаря сделке со странами ОПЕК
Это сообщил газете «КоммерсантЪ» министр энергетики Александр Новак. Речь идет о соглашении об ограничении добычи нефти, которое повлияло на нефтяные котировки. Между тем, накануне мировые цены на нефть рухнули более чем на 5%.
Комментарии2
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
kir_pich_101 25 декабря 2018 | 07:38
И где же они осели?
Новые школы и детские садики?
Больницы и санатории?
Рабочие места?
pattrick1 25 декабря 2018 | 07:39
Россия заработала за два года дополнительно 120 миллиардов долларов благодаря сделке со странами ОПЕК...
А.Лукашенко знает про эти деньги? Наверно поэтому он развыступался - долю требует.