Россиян, прошедших диспансеризацию или профосмотр, будут в обязательном порядке ставить на учет
Это означает, что врачи будут в дальнейшем за ними наблюдать, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова, передает ТАСС. Но она добавила, что как это будет работать, пока неизвестно. В начале декабря глава Минздрава Вероника Скворцова сообщила, что в России планируется запустить регистр пациентов с онкологическими заболеваниями для контроля их лечения и реабилитации.
Комментарии2
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rash 25 декабря 2018 | 07:40
Кто бы объяснил - что это такое? Они прилетели с другой планеты? Или просто дебилы? И мы для них дебилы? АЛЁ ГАРАЖ!!! УЧЁТ В ПОЛИКЛИНИКАХ ТАКИХ БОЛЬНЫХ ВЕДЁТСЯ так давно, что можно сказать - всегда.
pattrick1 25 декабря 2018 | 07:42
Необходимо реформировать российское здравоохранение и начать с того, что разогнать эту алчную этническую мафию.