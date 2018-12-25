Россиян, прошедших диспансеризацию или профосмотр, будут в обязательном порядке ставить на учет

Это означает, что врачи будут в дальнейшем за ними наблюдать, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова, передает ТАСС. Но она добавила, что как это будет работать, пока неизвестно. В начале декабря глава Минздрава Вероника Скворцова сообщила, что в России планируется запустить регистр пациентов с онкологическими заболеваниями для контроля их лечения и реабилитации.