Американские биржи установили антирекорды
Основные фондовые индексы упали более чем на 2%. Этот декабрь может стать худшим с 1931 года, отмечает агентство AP. Акции ряда компаний снижаются на фоне неопределенности, когда федеральное правительство возобновит работу, прерванную из-за споров о бюджете. Кроме того, президент США усилил критику в адрес Федеральной резервной системы, которая в Америке выполняет роль Центробанка. Дональд Трамп заявил, что единственной проблемой экономики страны является ФРС.
Комментарии3
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pattrick1 25 декабря 2018 | 07:36
Основные фондовые индексы упали более чем на 2%. Этот декабрь может стать худшим с 1931 года...
Ещё бы на 20% упали, чтобы не было денег у американцев поддерживать украинских фашистов. Чтобы вместо гуманитарного риса, украинцам гуманитарный хрен прислали и чтобы они его грызли по очереди.
begly_ 25 декабря 2018 | 07:41
pattrick1:
Да ты знаешь братка, судя по отзывам о США некоторых пользователей, что живут на Украине, хочется сказать примерно такое же.
begly_ 25 декабря 2018 | 07:39
Вах вах вах вах...