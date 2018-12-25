Глава Минфина назвал ужасным качество подсчетов Росстата
Критику вызвал показатель динамики реальных доходов населения. Как он считается и как его считает Росстат, знает, наверное, только Росстат, сказал Антон Силуанов. По данным Росстата, реальные доходы населения России падают пятый год подряд.
Комментарии3
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sim202_ 25 декабря 2018 | 07:24
После смены начальника доходы резко вырастут...
rash 25 декабря 2018 | 07:28
Не нравится зеркало.
piter_ug 25 декабря 2018 | 07:37
//По данным Росстата, реальные доходы населения России падают пятый год подряд.//
В Росстате засела 5-я колонна!
В Сибирь их, в помощь китайцам - валить оставшийся лес.
А Росстат отдать батутисту-славянскому-окопному - он космический рост доходов нарисует.