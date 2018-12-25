В Казахстане начинаются предварительное слушание по делу об убийстве фигуриста Дениса Тена
Призер Олимпиады погиб этим летом от в центре родного города Алма-Аты от рук автоворов. На скамье подсудимых будут трое: Арман Кудайбергенов, Нуралы Киясов и Жанар Толыбаева. Мужчин обвиняют в краже, разбое и убийстве, совершенных группой лиц по предварительному сговору, а женщину — в краже и недонесении о преступлении. Все они арестованы. Всего в уголовном деле 38 томов. Сегодня, как ожидается, суд Алма-Аты рассмотрит ходатайства сторон и примет решение о назначении главного судебного разбирательства.
Нелепая гибель самого известного казахстанского фигуриста повергла в шок не только республику, но и всю страну. Это случилось в июле этого года. 25-летний спортсмен застал двоих неизвестных при попытке украсть зеркала с его автомобиля. В возникшей потасовке, по версии следствия, злоумышленники ударили фигуриста ножом. Спустя несколько часов Тен скончался в больнице от потери крови. Первого подозреваемого удалось задержать «по горячим следам», второго — на следующие сутки. Последней была арестована женщина.
Тен был заслуженным мастером спорта Казахстана, бронзовым призером зимних Олимпийских игр 2014 года, серебряным медалистом чемпионата мира по фигурному катанию 2013 года.
Комментарии1
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