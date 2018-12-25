Следователи опросили космонавта Олега Артемьева по делу о повреждении «Союза МС-09» после его возвращения с МКС
Об этом сообщил сам Артемьев на послеполетной конференции. Пресс-конференция проходила в Центре подготовки космонавтов, на ней присутствовали космонавты Артемьев и Прокопьев, которые заделывали дыру в «Союзе МС-09» в конце августа.
Комментарии1
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