Следователи опросили космонавта Олега Артемьева по делу о повреждении «Союза МС-09» после его возвращения с МКС

Об этом сообщил сам Артемьев на послеполетной конференции. Пресс-конференция проходила в Центре подготовки космонавтов, на ней присутствовали космонавты Артемьев и Прокопьев, которые заделывали дыру в «Союзе МС-09» в конце августа.