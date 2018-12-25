Начальник ИК-14 в Мордовии освобожден от должности из-за подтвердившегося невыносимого режима труда для заключенных
Об этом сообщил в эфире телеканала РБК замдиректора ФСИН Валерий Максименко. По его словам, в колонию была направлена группа сотрудников центрального аппарата ведомства для внезапной проверки заявления бывшей заключенной этой колонии о невыносимом режиме принудительного труда. Осужденных женщин заставляли работать по 18 часов в сутки, за любую оплошность отправляли в карцер.
Комментарии3
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vitaly_my23 25 декабря 2018 | 07:16
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sim202_ 25 декабря 2018 | 07:22
На повышение пойдет.
Такие кадры режиму нужны.
kamen_12 25 декабря 2018 | 07:36
Заставлять работать в колонии это незаконно вообще должно быть. Лишение свободы это не каторга или рабочий лагерь.