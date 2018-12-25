Брянский суд решит вопрос об УДО организатора убийства Галины Старовойтовой
Это уже второе ходатайство преступника, приговоренного к 20 годам лишения свободы. Просьбу Юрия Колчина об УДО суд Брасовского района начнет рассматривать в 10 часов утра. Организатор убийства депутата Госдумы второго созыва отсидел в исправительной колонии строгого режима 16 лет из назначенных 20-ти. В 2016-ом он подавал ходатайство об условно-досрочном освобождении, но тогда ему было отказано.
Галину Старовойтову застрелили в ночь на 21 ноября 1998 года в подъезде своего дома в Санкт-Петербурге. Как считает следствие, убийство было совершено по политическим мотивам. При покушении был ранен помощник депутата Руслан Линьков. Мужчине удалось выжить, и позже он стал главным свидетелем по делу. Суд приговорил к реальным срокам трех человек, в том числе организатора и одного из непосредственных исполнителей преступления. Предприниматель и бывший депутат Госдумы Владимир Барсуков, которого один из фигурантов назвал заказчиком убийства, процессуального статуса по этому делу не имеет. Четверо подозреваемых в причастности к убийству Старовойтовой объявлены в розыск, в том числе международный.
Комментарии4
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
vitaly_my23 25 декабря 2018 | 07:16
Леха, вот сaйт про кoторый ты спрaшивал http://promoscash.com
От 70 000 в день зарaботать без проблем. Платят ежедневно. Уже нескoлько раз оттуда вывoдил около 95 000 рублей.
rash 25 декабря 2018 | 07:25
Заказчиков не сдал - пусть сидит.
archibald_dandy_esquire 25 декабря 2018 | 07:28
rash: " Заказчиков не сдал - пусть сидит. "
"правельный пасан" страдает - освободят именно потому что заказчика не сдал
это же не Сенцов, посаженный на 20 лет "по подозрению в намерении совершить..." и так далее
apontiy 25 декабря 2018 | 07:30
Барсука (Кумар) даже "нашевсе" тронуть не смеет; он слишком много знает!