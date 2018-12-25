Александр Лукашенко сегодня встретится с Владимиром Путиным в Москве
По официальной информации, на переговорах в том числе будет обсуждаться вопрос цен на энергоносители. Главным вопросом на грядущей встрече станет налоговый маневр в российской нефтяной сфере. Об этом, как сообщает белорусское издание Tut.by, заявил сам Александр Лукашенко. Минск предлагает, чтобы Москва компенсировала потери в связи с проведением «налогового маневра», который приведет к повышению цены нефти для белорусских НПЗ.
В начале декабря на заседании Высшего Евразийского совета Лукашенко выразил недовольство по поводу высокой стоимости транспортировки газа в Белоруссию. По словам президента страны, цена примерно втрое выше, чем тариф «Газпрома» при внутрироссийских поставках. В свою очередь, Путин заявил, что цена газа для Белоруссии и так сравнительно низкая благодаря Евразийскому экономическому союзу. По словам российского президента, дальнейшее снижение цен потребует времени и другого уровня интеграции.
Формат переговоров Путина и Лукашенко предусматривает участие в них членов правительства двух государств.
Комментарии2
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vitaly_my23 25 декабря 2018 | 07:17
Леха, вот сaйт про кoторый ты спрaшивал http://promoscash.com
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ostapba 25 декабря 2018 | 07:25
Мансевская нефть с хантийским газом по мировой цене.
А белорусскую рабочую силу по чукотским расценкам.
Вот и все пидрахунки.
По копеечку даже..