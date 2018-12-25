Александр Лукашенко сегодня встретится с Владимиром Путиным в Москве

По официальной информации, на переговорах в том числе будет обсуждаться вопрос цен на энергоносители. Главным вопросом на грядущей встрече станет налоговый маневр в российской нефтяной сфере. Об этом, как сообщает белорусское издание Tut.by, заявил сам Александр Лукашенко. Минск предлагает, чтобы Москва компенсировала потери в связи с проведением «налогового маневра», который приведет к повышению цены нефти для белорусских НПЗ.

В начале декабря на заседании Высшего Евразийского совета Лукашенко выразил недовольство по поводу высокой стоимости транспортировки газа в Белоруссию. По словам президента страны, цена примерно втрое выше, чем тариф «Газпрома» при внутрироссийских поставках. В свою очередь, Путин заявил, что цена газа для Белоруссии и так сравнительно низкая благодаря Евразийскому экономическому союзу. По словам российского президента, дальнейшее снижение цен потребует времени и другого уровня интеграции.

Формат переговоров Путина и Лукашенко предусматривает участие в них членов правительства двух государств.