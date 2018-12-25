Работу лагеря «Волна» на Камчатке проверят после сообщений об издевательствах над детьми
По предварительным сведениям, вожатый заходил в комнаты к детям во время сна и заставлял мальчиков отжиматься, а девочек хватал за ноги. Это сообщается на сайте регионального управления СК. По итогам проверки примут решение возбуждать дело или нет.
Комментарии1
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