Ступени главного военного храма отольют из трофейной немецкой техники
Это сообщил министр обороны Сергей Шойгу. По его словам, цель в том, чтобы каждый квадратный метр храма был символичным. Здание построят в парке «Патриот» в Одинцовском районе.
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Это сообщил министр обороны Сергей Шойгу. По его словам, цель в том, чтобы каждый квадратный метр храма был символичным. Здание построят в парке «Патриот» в Одинцовском районе.
Комментарии4
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vitaly_my23 25 декабря 2018 | 07:03
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kamen_12 25 декабря 2018 | 07:09
Лучше б отлили из джихадомобилей из Сирии, крестового похода.
payalnick 25 декабря 2018 | 07:11
Как известно, потери советской бронетехники были за всю войну примерно в 3(три) раза выше потерь Вермахта. Выходит, госпожа Ангела могла бы отлить из нашей техники не только ступени. Но и мебель внутри храма
vadimp 25 декабря 2018 | 07:12
"Ступени главного военного храма отольют из трофейной немецкой техники"
Ну хорошо хоть не из костей немецких солдат.