"СИЗО «Бутырка» предложили превратить в центр досуга"

С такой идеей выступил глава комиссии Мосгордумы по культуре Евгений Герасимов, передает РИА. Он сослался на позитивный опыт властей Петербурга. Следственный изолятор «Бутырка» расположен в здании 17-го века. В середине декабря стало известно, что его решили закрыть.