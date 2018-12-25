СИЗО «Бутырка» предложили превратить в центр досуга
С такой идеей выступил глава комиссии Мосгордумы по культуре Евгений Герасимов, передает РИА. Он сослался на позитивный опыт властей Петербурга. Следственный изолятор «Бутырка» расположен в здании 17-го века. В середине декабря стало известно, что его решили закрыть.
Комментарии6
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y3emen1 25 декабря 2018 | 06:40
... а центры досуга в бутырку? гениально!
ostapba 25 декабря 2018 | 06:44
y3emen1: Цапок сказал , цапок сделал...
Настоящий пацан..
Слово держит!!! Как сиделец.
Не то что пересидент даже..
ostapba 25 декабря 2018 | 06:47
....Общество возмутили фотографии члена банды «цапков» Вячеслав Цеповяза, оказавшиеся в руках журналистов. На них один из подельников Сергея Цапка позирует за столом с деликатесами. По сообщениям СМИ, семья осужденного тратила на его содержание миллионы рублей — он питался в колонии красной икрой, крабами и прочими деликатесами. В частности, об этом сообщила «Комсомольской правде» бывшая супруга Цеповяза Наталья Стришняя.
Муррка..
Даже..
vitaly_my23 25 декабря 2018 | 07:04
Леха, вот сaйт про кoторый ты спрaшивал http://promoscash.com
От 70 000 в день зарaботать без проблем. Платят ежедневно. Уже нескoлько раз оттуда вывoдил около 95 000 рублей.
lenin3 25 декабря 2018 | 06:44
Ептыть,а почему тогда бывший ЗИЛ не превратили тупо в "центр досуга"(хотя,досуг там,конечно,кой-какой щас есть)?Так и здесь будет:снесут Бутырку,а уж ПИК какой-нибудь понастроит досуговых человейников.В Москве земля дорогая,не до баловства всякого с музэями...
vadimp 25 декабря 2018 | 07:17
"СИЗО «Бутырка» предложили превратить в центр досуга"
И то! Что может быть лучше чем повеселиться на месте страданий?
Надо еще цирк на месте лобного места!