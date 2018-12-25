Кевин Спейси впервые за год выступил публично после обвинений в сексуальных домогательствах

Актера вызвали в суд, и он записал ролик на YouTube. Спейси от лица своего персонажа из сериала «Карточный домик» заявил, что «пережил импичмент без суда» и что не будет платить за то, чего не совершал. Накануне в прокуратуре штата Массачусетс сообщили, что против актера начат судебный процесс в связи с предполагаемыми домогательствами Спейси к 18-летнему подростку. Официальные обвинения будут предъявлены 7 января.