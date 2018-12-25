Суд в США обязал КНДР выплатить полмиллиона долларов семье студента Отто Вомбиера
Родители требовали компенсации в один миллиард долларов за его смерть. Они считают, что в северокорейской тюрьме молодого человека пытали. В январе 2016 года американский турист сорвал со стены гостиницы в Пхеньяне политический плакат. Его приговорили к 15-ти годам заключения, через полтора года он был передан властям США, но в крайне тяжелом состоянии и скорее умер. Между тем, президент США Дональд Трамп накануне написал в «Твиттере», что с нетерпением ждет новой встречи с лидером КНДР Ким Чен Ыном.
Комментарии1
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