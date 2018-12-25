Во Франции двое участников протестов получили по году тюремного заключения
Молодых людей признали виновными в нападении на полицейских во время акций «желтых жилетов» в городе Нанси. Речь идет о событиях 22 декабря, когда из тысячи протестующих были задержаны 9 человек. По данным следствия, 21-летний обвиняемый стрелял из рогатки в полицейских металлическими шариками, второй фигурант, которому 27, бросал в полицию металлические болты. Ранее власти Франции решили из-за демонстраций не повышать цены на топливо, а также пообещали увеличить зарплаты и снизить налоги.
Комментарии4
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kontrrev3 25 декабря 2018 | 05:36
Онижедети !!! Свободу узникам Бастилии!
vitaly_my23 25 декабря 2018 | 06:03
Леха, вот сaйт про кoторый ты спрaшивал http://promoscash.com
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sg115 25 декабря 2018 | 05:44
А когда в России дебилов, кидавшихся асфальтом на Болоте посадили на пару-тройку лет, эти двуличные пидорасы в Ивропке вовсю визжали о политзаключенных.. О местных ублюдках я уж и не говорю. Как так то? Ну где наши пгавозащитники???? Ну а вообще хорошую тогда прививку палколечением сделали этой болотной мрази. Теперь только с дивана воюет на Эхе, на улицу ни ногой. Так, если только букетик на Барашкин мост принести тайком..
komiccap_nkvd 25 декабря 2018 | 05:53
Хорошо сказал