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05:06, 25 декабря 2018

СИЗО «Бутырка» предложили превратить в центр досуга

С такой идеей выступил глава комиссии Мосгордумы по культуре Евгений Герасимов, передает РИА. Он сослался на позитивный опыт властей Петербурга. Следственный изолятор «Бутырка» расположен в здании 17-го века. В середине декабря стало известно, что его решили закрыть.

Комментарии

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vitaly_my23 25 декабря 2018 | 06:03


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