Кевин Спейси впервые за год выступил публично после обвинений в сексуальных домогательствах
Актера вызвали в суд, и он записал ролик на «Ютьюбе». Спейси от лица своего персонажа из сериала «Карточный домик» заявил, что «пережил импичмент без суда» и что не будет платить за то, чего не совершал. Накануне в прокуратуре штата Массачусетс сообщили, что против актера начат судебный процесс в связи с предполагаемыми домогательствами Спейси к 18-летнему подростку. Официальные обвинения будут предъявлены 7 января.
Комментарии2
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kondrakr 25 декабря 2018 | 05:40
Бедняга!
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