Приплывший на лодке путешественник из США будет доставлен в Москву с Чукотки

Джон Мартин будет помещен в центр временного содержания иностранцев, сообщили «Интерфаксу» в федеральной службе судебных приставов. Пограничники задержали американского путешественника еще в начале августа. Джон Мартин плыл на лодке с Аляски в Китай, но попал в Россию.