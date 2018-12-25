Приплывший на лодке путешественник из США будет доставлен в Москву с Чукотки
Джон Мартин будет помещен в центр временного содержания иностранцев, сообщили «Интерфаксу» в федеральной службе судебных приставов. Пограничники задержали американского путешественника еще в начале августа. Джон Мартин плыл на лодке с Аляски в Китай, но попал в Россию.
Комментарии3
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
a_111111 25 декабря 2018 | 05:45
Ну Китай как-то далеко...
koshkaedu 25 декабря 2018 | 06:02
Шпион: плыл, плыл и всё фотографировал.
vitaly_my23 25 декабря 2018 | 06:03
Леха, вот сaйт про кoторый ты спрaшивал http://promoscash.com
От 70 000 в день зарaботать без проблем. Платят ежедневно. Уже нескoлько раз оттуда вывoдил около 95 000 рублей.