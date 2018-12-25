Американские биржи установили антирекорды
Основные фондовые индексы упали более чем на 2%. Этот декабрь может стать худшим с 1931 года, отмечает агентство AP. Акции ряда компаний снижаются на фоне неопределенности, когда федеральное правительство возобновит работу, прерванную из-за споров о бюджете. Кроме того, президент США усилил критику в адрес Федеральной резервной системы, которая в Америке выполняет роль Центробанка. Дональд Трамп заявил, что единственной проблемой экономики страны является ФРС.
Комментарии4
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ionessi 25 декабря 2018 | 05:47
На ФРС неча пенять, коли...
vitaly_my23 25 декабря 2018 | 06:04
ionessi:
Леха, вот сaйт про кoторый ты спрaшивал http://promoscash.com
От 70 000 в день зарaботать без проблем. Платят ежедневно. Уже нескoлько раз оттуда вывoдил около 95 000 рублей.
felik23 25 декабря 2018 | 05:58
Ага, ФРС ему виновато.... Ставка низкая...Её увеличивают для того, чтобы в 2020 году, когда ожидается "естественное" замедление роста экономики, или стагнация или, даже, кризис типа 2008 года - было куда понижать ставку, чтобы оживлять бизнесы и сдерживать кризисные явления. Это обычная финансовая политика - студенты знают, не бином Ньютона. Трамп, который по своему менталитету есть социалист, а также человек, мягко говоря, не из умных - не понимает этого и хочет вмешиваться в экономику, как это делали в СССР комммунисты во времена развитóго социализма... Чем это кончилось - всем известно. 3-х месячное падение фондового рынка он уже получил, как следствие необдуманного понижения налогов и неоправданного развязывания торговых войн с главными экономиками мира.
felik23 25 декабря 2018 | 06:03
****Дональд Трамп заявил, что единственной проблемой экономики страны является ФРС. ****
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Единственной проблемой экономики США является президент Дональд Трамп...