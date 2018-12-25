Американские биржи установили антирекорды

Основные фондовые индексы упали более чем на 2%. Этот декабрь может стать худшим с 1931 года, отмечает агентство AP. Акции ряда компаний снижаются на фоне неопределенности, когда федеральное правительство возобновит работу, прерванную из-за споров о бюджете. Кроме того, президент США усилил критику в адрес Федеральной резервной системы, которая в Америке выполняет роль Центробанка. Дональд Трамп заявил, что единственной проблемой экономики страны является ФРС.