Глава Минфина назвал ужасным качество подсчетов Росстата
Критику вызвал показатель динамики реальных доходов населения. Как он считается и как его считает Росстат, знает, наверное, только Росстат, сказал Антон Силуанов. По данным Росстата, реальные доходы населения России падают пятый год подряд.
Комментарии1
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lenin3 25 декабря 2018 | 04:29
Не,ну Силуанов-то прав:его доходы уже пятый как год неуклонно растут.Просто Росстат не там опрашивает:на Рублевке надо доходы считать,тогда и министру цифры понравятся...