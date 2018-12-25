Ступени главного военного храма отольют из трофейной немецкой техники
Это сообщил министр обороны Сергей Шойгу. По его словам, цель в том, чтобы каждый квадратный метр храма был символичным. Здание построят в парке «Патриот» в Одинцовском районе.
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Это сообщил министр обороны Сергей Шойгу. По его словам, цель в том, чтобы каждый квадратный метр храма был символичным. Здание построят в парке «Патриот» в Одинцовском районе.
Комментарии4
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lenin3 25 декабря 2018 | 04:27
Слабовато что-то для поднятия патриотизьма:надо бы ещё дорогу к этому пристанищу военных мракобесов выложить из костей немецких солдат,а при входе поставить копья с насаженными на них черепами офицеров Вермахта...
maverick60089 25 декабря 2018 | 04:28
Надеюсь, там отсортируют дважды трофейную советскую технику, брошенную в первые месяцы войны, а то как-то нехорошо получится.
i_one_off 25 декабря 2018 | 04:30
Видимо, больше не из чего делать, своей стали так и не произвели после победы в достаточном количестве.
i_one_off 25 декабря 2018 | 04:34
В советское время, впрочем, производили в достаточном количестве, вот только о храме как-то не подумали, больше думали о космосе.