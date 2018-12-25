Россиян, прошедших диспансеризацию или профосмотр, будут в обязательном порядке ставить на учет
Это означает, что врачи будут в дальнейшем за ними наблюдать, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова, передает ТАСС. Но она добавила, что как это будет работать, пока неизвестно. В начале декабря глава Минздрава Вероника Скворцова сообщила, что в России планируется запустить регистр пациентов с онкологическими заболеваниями для контроля их лечения и реабилитации.
Комментарии2
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lenin3 25 декабря 2018 | 03:43
Ага,и клеймо на лоб,чтоб добрые соседи сразу узнавали раковых больных и начинали собирать подписи против них,ибо заразны...
lager23 25 декабря 2018 | 03:58
Очередная «имитация заботы» проворовавшейся власти, онкобольных и так ставили на учёт, иначе им не получить бесплатное лечение в онкоклинике.
Началом организации современной онкологической службы явилось Постановление Правительства СССР от 30.04.1945, которым предусмотрено создание в каждой области онкологического диспансера, в задачу которого входит лечение и учет онкологических больных. С 1953 года введен учет онкологических больных не только в онкодиспансерах, но и в лечебных учреждениях всех городских и сельских населенных пунктов.
Современная структура онкологической службы в России выглядит следующим образом. Первичной организацией онкологической сети является онкологическое отделение при больнице и онкологический кабинет при поликлинике. Врач онкологического кабинета в методическом отношении подчиняется онкологическому диспансеру, а в административном – главному врачу своего лечебного учреждения.