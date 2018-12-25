Движение «Голос» требует от Центризбиркома проверить подозрительные результаты на выборах в Приморье
В докладе экспертов говорится, что копии итоговых протоколов с 47 участков имеют явные признаки подделки, что ставит под сомнение победу на губернаторских выборах Олега Кожемяко. Председатель ЦИК Элла Памфилова сказала газете «Ведомости», что получила от «Голоса» все материалы по Приморью. По ее словам, если выяснится, что нарушения были, то ЦИК может порекомендовать краевому избиркому обратиться в суд.
Комментарии1
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
sisyin_gandonich 25 декабря 2018 | 03:55
...вот она не чем неприкрытое вмешательство в выборы России американских спецслужб именуемых как "голос" Куда смотрит ФСБ? Накрыть этот американский гадюшник, чтобы пепла от него не осталось!