Суд в США обязал КНДР выплатить полмиллиона долларов семье студента Отто Вомбиера

Родители требовали компенсации в один миллиард долларов за его смерть. Они считают, что в северокорейской тюрьме молодого человека пытали. В январе 2016 года американский турист сорвал со стены гостиницы в Пхеньяне политический плакат. Его приговорили к 15-ти годам заключения, через полтора года он был передан властям США, но в крайне тяжелом состоянии и скорее умер. Между тем, президент США Дональд Трамп накануне написал в «Твиттере», что с нетерпением ждет новой встречи с лидером КНДР Ким Чен Ыном.