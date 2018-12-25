Глава Минфина назвал ужасным качество подсчетов Росстата
Критику вызвал показатель динамики реальных доходов населения. Как он считается и как его считает Росстат, знает, наверное, только Росстат, сказал Антон Силуанов. По данным Росстата, реальные доходы населения России падают пятый год подряд.
Комментарии3
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dwoq 25 декабря 2018 | 02:38
Падают доходы населения? Ну конечно Росстат виноват. Сменить руководство и через год доходы прыгнут в 5 раз и сравняются с норвежскими.
zapadnay 25 декабря 2018 | 02:38
Главу Росстата вроде заменили? Теперь начнут считать правильно.
salut__521 25 декабря 2018 | 02:54
Это глава Минфина в силу своей занятости грабежом населения ещё не видел такого показателя реальных доходов населения, как увеличение расходов на сортиры с дырками на обоср...х досках...