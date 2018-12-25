Россия заработала за два года дополнительно 120 миллиардов долларов благодаря сделке со странами ОПЕК
Это сообщил газете «Коммерсант» министр энергетики Александр Новак. Речь идет о соглашении об ограничении добычи нефти, которое повлияло на нефтяные котировки. Между тем, накануне мировые цены на нефть рухнули более чем на 5%.
Комментарии1
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lenin3 25 декабря 2018 | 02:48
А под словом"Россия"Новак кого имел в виду?Кооператив"Озеро"?