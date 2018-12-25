Во Франции двое участников протестов получили по году тюремного заключения

Молодых людей признали виновными в нападении на полицейских во время акций «желтых жилетов» в городе Нанси. Речь идет о событиях 22 декабря, когда из тысячи протестующих были задержаны 9 человек. По данным следствия, 21-летний обвиняемый стрелял из рогатки в полицейских металлическими шариками, второй фигурант, которому 27, бросал в полицию металлические болты. Ранее власти Франции решили из-за демонстраций не повышать цены на топливо, а также пообещали увеличить зарплаты и снизить налоги.