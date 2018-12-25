Мировые цены на нефть за день рухнули более чем на 5-6%

Североморская марка Brent уже дешевле 51 доллара за баррель, биржевые котировки американской нефти WTI упали до 42,5 долларов за баррель. Это связано не с борьбой спроса с предложением на рынке нефти, а со спекуляциями на финансовом рынке, сказал «Эху» партнер консалтинговой компании RusEnergy Михаил Крутихин. Он напомнил, что осенью 22 крупных инвестиционных банка и фонда продали свои бумаги, связанные с нефтью, и сейчас, по словам эксперта, на рынке остались только отчаянные игроки, которые ведут игру на понижение.