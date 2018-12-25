Брянский суд сегодня решит вопрос об условно-досрочном освобождении организатора убийства Галины Старовойтовой
Это уже второе ходатайство преступника, приговоренного к 20 годам лишения свободы.
Просьбу Юрия Колчина об УДО суд Брасовского района начнет рассматривать в 10 часов утра. Организатор убийства депутата Госдумы второго созыва отсидел в исправительной колонии строгого режима 16 лет из назначенных 20-ти. В 2016-ом он подавал ходатайство об условно-досрочном освобождении, но тогда ему было отказано.
Галину Старовойтову застрелили в ночь на 21 ноября 1998 года в подъезде своего дома в Санкт-Петербурге. Как считает следствие, убийство было совершено по политическим мотивам. При покушении был ранен помощник депутата Руслан Линьков. Мужчине удалось выжить, и позже он стал главным свидетелем по делу. Суд приговорил к реальным срокам трех человек, в том числе организатора и одного из непосредственных исполнителей преступления. Предприниматель и бывший депутат Госдумы Владимир Барсуков, которого один из фигурантов назвал заказчиком убийства, процессуального статуса по этому делу не имеет.
Четверо подозреваемых в причастности к убийству Старовойтовой объявлены в розыск, в том числе международный.
Комментарии6
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vitaly_my23 25 декабря 2018 | 00:17
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tetriz 25 декабря 2018 | 00:28
- Ваша основная профессия?
- Убийца журналистов.
^^
costs 25 декабря 2018 | 00:42
а почему он сидел в брянске , а не в чите или магадане ?
kuzma36 25 декабря 2018 | 00:43
Давно надо освободить!
Если освобождают национал предателей,воров и убийц ,то этих и подавно надо
needroid 25 декабря 2018 | 00:45
ЕСПЧ должен скрестить пальцы. Вдруг освободят на радость.
neon999 25 декабря 2018 | 00:56
Вся эта нечисть задолбала: и сами упыри, и их пропагандистская обслуга (включая ЭМ),
и придурки, которые упырям подставляют шеи и потребляют это пропагандистское дерьмо.
«Брянский суд» у них, видите ли, чего-то там решит. В один прекрасный день, он решит их всех посадить - но туда им и дорога, проституткам, упырей вылизывающим.