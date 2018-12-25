Брянский суд сегодня решит вопрос об условно-досрочном освобождении организатора убийства Галины Старовойтовой

Это уже второе ходатайство преступника, приговоренного к 20 годам лишения свободы.

Просьбу Юрия Колчина об УДО суд Брасовского района начнет рассматривать в 10 часов утра. Организатор убийства депутата Госдумы второго созыва отсидел в исправительной колонии строгого режима 16 лет из назначенных 20-ти. В 2016-ом он подавал ходатайство об условно-досрочном освобождении, но тогда ему было отказано.

Галину Старовойтову застрелили в ночь на 21 ноября 1998 года в подъезде своего дома в Санкт-Петербурге. Как считает следствие, убийство было совершено по политическим мотивам. При покушении был ранен помощник депутата Руслан Линьков. Мужчине удалось выжить, и позже он стал главным свидетелем по делу. Суд приговорил к реальным срокам трех человек, в том числе организатора и одного из непосредственных исполнителей преступления. Предприниматель и бывший депутат Госдумы Владимир Барсуков, которого один из фигурантов назвал заказчиком убийства, процессуального статуса по этому делу не имеет.

Четверо подозреваемых в причастности к убийству Старовойтовой объявлены в розыск, в том числе международный.