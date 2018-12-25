В Карелии начнётся суд над бывшим начальником сегежской колонии номер 7, в которой сидел активист Ильдар Дадин
И затем рассказал на всю страну об избиениях и издевательствах над заключёнными.
На скамье подсудимых в прошлом начальник седьмой колонии Сегежи Сергей Коссиев и его бывший зам Анатолий Луист. Их обвиняют в злоупотреблении полномочиями и получении взятки. Подсудимые, как установило следствие, вымогали деньги у заключённых за послабление режима. Людей отправляли на самые тяжелые участки работ в колонии. Каменоломню, свинарники и котельную. Там приходилось работать бесплатно, отмечает портал 7 на 7. Некоторые заключённые платили за облегчение своей участи, так руководство колонии собрало более двух миллионов рублей. Подсудимые вину признали, заключили сделку со следствием, поэтому дело городской суд Сегежи рассмотрит в особом порядке. Без исследования доказательств и допроса свидетелей. Седьмая колония Сегежи печально прогремела на всю страну после того как активист Ильдар Дадин, который отбывал там заключение, рассказал в письме жене о пытках и избиениях. ФСИН не нашла доказательств применения насилия к осуждённому.
После перевода Дадина в другую колонию пытки по словам заключённых в Сегеже продолжились.
Комментарии7
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
mikhail_spb_ 25 декабря 2018 | 00:12
Если заменить вертухайского начальничка средней руки, то гулаг не перестанет быть той античеловеческой комуняцкой системой, которой он до сих пор является.
tetriz 25 декабря 2018 | 00:30
mikhail_spb_: я не понял, за что их содють?
За то, что срубили 2 ляма и не поделились?
Так за это расстрелливать ннада! ^^
vitaly_my23 25 декабря 2018 | 00:18
Леха, вот сaйт про кoторый ты спрaшивал -- netopros.xyz --
От 70 000 в день зарaботать без проблем. Платят ежедневно. Уже нескoлько раз оттуда вывoдил около 95 000 рублей.
batment 25 декабря 2018 | 00:26
Горите в аду
turrinn 25 декабря 2018 | 00:43
там и Ходоковский сидел...
turrinn 25 декабря 2018 | 00:46
turrinn:
Ходорковский.
(исправленному верить)
fresh_breeze 25 декабря 2018 | 00:45
Дадин??? Это который до полусмерти забил сокамерника? Кому ещё, как не ему, рассказывать об избиениях в местах заключения.
Добрый, добрый из него получился бы правозащитник. Только сник он куда-то, а мы так надеялись на него.
А что с его, Дадина, личной жизнью? Вы же любите копаться в чужом белье, расскажите о звёздной паре, вы же в своё время плешь проели рассказами о том, как он познакомился с одной заочницей, дождавшейся его освобождения. Да и она сама часто бложила на Эхе.
А то, понимаешь, Путин у вас не образцовый семьянин, так дайте народу другой пример для подражания.