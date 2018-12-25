В Карелии начнётся суд над бывшим начальником сегежской колонии номер 7, в которой сидел активист Ильдар Дадин

И затем рассказал на всю страну об избиениях и издевательствах над заключёнными.

На скамье подсудимых в прошлом начальник седьмой колонии Сегежи Сергей Коссиев и его бывший зам Анатолий Луист. Их обвиняют в злоупотреблении полномочиями и получении взятки. Подсудимые, как установило следствие, вымогали деньги у заключённых за послабление режима. Людей отправляли на самые тяжелые участки работ в колонии. Каменоломню, свинарники и котельную. Там приходилось работать бесплатно, отмечает портал 7 на 7. Некоторые заключённые платили за облегчение своей участи, так руководство колонии собрало более двух миллионов рублей. Подсудимые вину признали, заключили сделку со следствием, поэтому дело городской суд Сегежи рассмотрит в особом порядке. Без исследования доказательств и допроса свидетелей. Седьмая колония Сегежи печально прогремела на всю страну после того как активист Ильдар Дадин, который отбывал там заключение, рассказал в письме жене о пытках и избиениях. ФСИН не нашла доказательств применения насилия к осуждённому.

После перевода Дадина в другую колонию пытки по словам заключённых в Сегеже продолжились.