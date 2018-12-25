Мировые цены на нефть падают более чем на 5% в понедельник вечером, свидетельствуют данные торгов
Это связано со спекуляциями на рынке после ухода крупных игроков, рассказал «Эху Москвы» партнер консалтинговой компании RusEnergy Михаил Крутихин.
Михаил Крутихин полагает, что на открытии рынков после праздников будет отскок и потом цена установится на несколько месяцев.
На этом фоне американский фондовый индекс Dow Jones рухнул ниже 22 тысяч пунктов. Это сделало нынешний сочельник худшим в истории для американских бирж. Радение составило 2,9%. Существенно понизился и индекс S&P 500 — на 2,7%, Индекс Nasdaq Composite потерял 2,2%. На этом фоне мировые цены на нефть падают на 5-6 проц.
Комментарии16
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mikhail_spb_ 25 декабря 2018 | 00:09
Лубянская церковь должна призвать российское народонаселение к усердной молитве чудотворной нефте-газовой Углеводородице!
vitaly_my23 25 декабря 2018 | 00:18
Леха, вот сaйт про кoторый ты спрaшивал http://promoscash.com
От 70 000 в день зарaботать без проблем. Платят ежедневно. Уже нескoлько раз оттуда вывoдил около 95 000 рублей.
pyco__mypucmo 25 декабря 2018 | 00:24
...после праздников будет отскок...
до 30-ти отскочит. Нефть дешевле - Россия прольёт меньше крови. Такая вот прямая пропорциональность.
pmasel 25 декабря 2018 | 00:52
Отскок будет, но учитывая, что за неделю нефть подешевела на 18%, то максимум в район ниже 55$.
rsilk 25 декабря 2018 | 00:10
скоро вова на Болотную Площадь выйдет )))
testmeter 25 декабря 2018 | 00:13
"американский фондовый индекс Dow Jones" ///
А что там с российским фондовым индексом "Дуб Иван"?
andreyoo 25 декабря 2018 | 00:28
testmeter: А что там с российским фондовым индексом "Дуб Иван"?
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Это такой юмор... срециыический... укроязычный?
И кстати, у Украины есть свои фондовые индексы? А кто-н. знает как они называются? А кому-н. интересно, как они себя ведут?
costs 25 декабря 2018 | 00:39
andreyoo: какие там нах индексы , гнилой газопровод времён ссср
vilingrad 25 декабря 2018 | 01:14
costs: andreyoo: “В российском городе Лабытнанги городок для детей соорудили из льда, содержащего фекалии.
Местный активист Станислав Пьяных утверждает, что в озеро, откуда взяли лед, сливают нечистоты из больницы, медицинской лаборатории и даже морга.
«Подрядчики администрации ежегодно оттуда берут лед для детского городка, потому что до чистого льда реки Ханмей далеко ездить. Но в этом году качество этого льда особенно заметно — он желтый, в цвет нечистот», — возмущается общественник.»
Но русскАМу человеку хохлы, конечно, дороже...
dm2 25 декабря 2018 | 00:53
andreyoo: точно так же никому совершенно не интересно, как себя ведут российские индексы, так как это совершенно ни на что не влияет :)
andreyoo 25 декабря 2018 | 00:24
На этом фоне американский фондовый индекс Dow Jones рухнул ниже 22 тысяч пунктов.
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Эт чё, Америка в бензоколонку превращается?
greeg1 25 декабря 2018 | 00:40
Это попытка Америки поднять Россию с колен. Надо полагать вова передумает продавать С-400 за рубли. Да и вообще продавать подобную дрянь. Себе дороже выйдет.
batment 25 декабря 2018 | 00:43
Внимание, вопрос! С какого хрена в Крыму бензин уже 51 рублядь за литр????? Где экономическая составляющая голодных упырей, жрущих мои деньги, и почему солярка, себестоимость производства которой в разы ниже бензина стоит, как бензин? Вы что, хотите, как в Париже???
delovoy_podolsk 25 декабря 2018 | 01:03
Задаются россияне постоянно какими-то глупыми вопросами. Почему бензин дорогой, или почему цены растут, почему ЖКХ дорогое, а кадастровая цена очень высокая... Никак они не поймут, что в стране правят люди, которые никогда ничего в жизни не делали сами своими руками. Им в падло, они считают, что это удел рабов. Они могут только разруливать, убивать, договариваться, отжимать, делить и распределять. Поэтому для них сфера созидательного производства материальных ценностей не доступна. Они не понимают как можно что-то начать делать и у тебя это будут покупать. Они даже не знают с чего начать. Это подвид таких дебилов рода человеческого. С ними Россия никогда не будет ни богатой, ни процветающей, ни передовой. Колумбия - вот удел России и это максимально. Эти люди ещё с советского времени впитали мысль, что капитализм - это гегемония бездельников и мошенников, убийц и силы. Они реально так считают и переубедить их не в силах ничто! Вы им будете показывать компьютер и задавать простой вопрос : "Вот продукция США, наполняющая бюджет США на 20%. Значит можно!?" Они даже не будут понимать о чём вы говорите. Поскольку если им опять понадобится ракета они просто выловят горстку учёных и инженеров (кого смогут поймать) посадят их в шарашки за копейки и снова заставят как рабов трудится. Это всё на что они способны.
buva53 25 декабря 2018 | 01:15
Пресвятая Углеводородица разгневалась - плохо Путин ей поклоны бьёт.
eduardz 25 декабря 2018 | 01:25
зря ребя вы тут х..ями меряетесь. Похоже пришел очередной кризис. Нам всем мало не покажется.