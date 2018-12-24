Следственный изолятор «Бутырка» может быть преобразован в досуговый центр
Как сообщил глава комиссии Мосгордумы по культуре Евгений Герасимов, такой вариант рассматривается. При этом депутат подчеркнул, что о сносе «Бутырки» и застройке ее территории речи не идет.
Недавно было объявлено, что московские СИЗО «Бутырка» и «Пресня» перейдут на баланс мэрии Москвы. Вместо них постоят новые следственные изоляторы.
Комментарии11
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mozhem_povtorit 24 декабря 2018 | 23:08
До он и так уже как досуговый центр. Нет для всех конечно, для уважаемых людей, таких как Цапки.
pmasel 24 декабря 2018 | 23:30
mozhem_povtorit: Менты и вертухаи на досуге будут обмениваться пыточным опытом.
vitaly_my23 24 декабря 2018 | 23:39
Леха, вот сaйт про кoторый ты спрaшивал http://promoscash.com
От 70 000 в день зарaботать без проблем. Платят ежедневно. Уже нескoлько раз оттуда вывoдил около 95 000 рублей.
stopkran1969 24 декабря 2018 | 23:10
Разве что там будут коротать досуг фофан и кооператоры
seryj_wolk 24 декабря 2018 | 23:16
Как американский Алькатрас? Жалкие плагиаторы во всем эти рфики!
pepetz 24 декабря 2018 | 23:18
Садо-Мазо?
kreamssdick 24 декабря 2018 | 23:48
pepetz: и гейоргии
sardonyx 24 декабря 2018 | 23:36
Будут пытать на досуге.
chernyij 24 декабря 2018 | 23:40
Цирк?
peresvet73 24 декабря 2018 | 23:42
Рассадник туберкулёза и гепатита
georgadvokat 24 декабря 2018 | 23:55
Циничные мерзавцы путина. В этой тюрьме чекисты расстреляли столько невиновных. Может и в концлагере досуговый центр открыть?