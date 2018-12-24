// СФ предлагает ограничить содержания обвиняемого под стражей во время следствия одним годом //

Как заявила спикер Валентины Матвиенко, в верхней палате парламента подготовлен соответствующий законопроект. «Или признаёте невиновным, или продолжаете следствие, но не держите за решеткой», — пояснила Матвиенко. По ее мнению, длительное содержание под стражей часто используется следствием, чтобы оказывать психологическое давление.