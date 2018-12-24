СФ предлагает ограничить содержания обвиняемого под стражей во время следствия одним годом
Как заявила спикер Валентины Матвиенко, в верхней палате парламента подготовлен соответствующий законопроект. «Или признаёте невиновным, или продолжаете следствие, но не держите за решеткой», — пояснила Матвиенко. По ее мнению, длительное содержание под стражей часто используется следствием, чтобы оказывать психологическое давление.
Комментарии7
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stopkran1969 24 декабря 2018 | 23:13
Опять под себя законы клепают?
vitaly_my23 24 декабря 2018 | 23:38
stopkran1969:
Леха, вот сaйт про кoторый ты спрaшивал http://promoscash.com
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gonduras_in_colima 24 декабря 2018 | 23:38
// СФ предлагает ограничить содержания обвиняемого под стражей во время следствия одним годом //
Вот где настоящие русофобы притаились!
Ишь чё удумали!
Так же можно и страну развалить!
gregor 24 декабря 2018 | 23:17
Украл булку в магазине или нет ........ год на следствие .... а потом ,оказывается не украл ..... ну извини .
kuchumka 24 декабря 2018 | 23:24
У стаканиды иногда появляются здравые мысли.
neyexo 24 декабря 2018 | 23:45
Элементарно - закрывается одно дело и открывается новое.
У любого следователя ума хватит
wasielna 24 декабря 2018 | 23:49
А если человека суд признает невиновным? Вот вдруг случится.
Будут ли прописаны в законе компенсации и ответственность за поспешность?