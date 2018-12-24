Власти Великобритании способны развернуть по всей стране средства борьбы с дронами

Это связано с инцидентом, парализовавшем на прошлой неделе работу аэропорта Гатвик. Как пишет а «Твиттере» замминистра внутренних дел Бен Уоллес, полиции непременно удастся найти тех, кто спровоцировал транспортный коллапс в Гатвике. Суммарное вознаграждение, объявленное за информацию, которая поможет поймать преступников, сейчас составляет 60 тысяч фунтов стерлингов.