Власти Великобритании способны развернуть по всей стране средства борьбы с дронами
Это связано с инцидентом, парализовавшем на прошлой неделе работу аэропорта Гатвик. Как пишет а «Твиттере» замминистра внутренних дел Бен Уоллес, полиции непременно удастся найти тех, кто спровоцировал транспортный коллапс в Гатвике. Суммарное вознаграждение, объявленное за информацию, которая поможет поймать преступников, сейчас составляет 60 тысяч фунтов стерлингов.
Комментарии4
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liquidsky__ 24 декабря 2018 | 23:14
А не Навальный ли это снимал очередной фильмец? Дайте там сигнал саксам проверить.
brandfa 24 декабря 2018 | 23:37
liquidsky__: вот почему портянок так называют - потому что их комментарии воняют сродни их младшим коллегам, которыми обматывают ноги.
tant14 24 декабря 2018 | 23:40
liquidsky__: Точно, или израильтяне тренировались.
как на сирийцах-серунцах ..
Офицер, представляющий сирийское командование, на условиях анонимности заявил агентству Reuters, что ложное срабатывание системы противовоздушной обороны в ночь на 17 апреля было вызвано кибератакой, осуществленной Израилем и США.
Тот же сирийский офицер сообщил, что данный инцидент расследуется вместе с российскими специалистами.
По словам собеседника Reuters, ПВО Сирии минувшей ночью выпустили ракеты по несуществующим целям, никакой ракетной атаки сирийских авиабаз 17 апреля не было. Однако он настаивает на том, что была "электронная атака" сирийских радаров (российского производства).
После этой публикации Reuters сирийское государственное агентство SANA и российское государственное агентство РИА Новости опубликовали заявление сирийского военного источника о том, что на военной базе "Шайрат" была ложная тревога, никакого нападения на Сирию не было.
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Сообщения об успешном отражении нового "ракетного удара" по базам в Сирии
В ночь на вторник, 17 апреля, сирийское государственное телевидение и государственное агентство SANA сообщили об успешном отражении сирийскими ПВО ракетных ударов по авиабазам "Шайрат", "Тифор" и "Думайр". Дамаск объявил, что все ракеты противника были сбиты.
Вот такая беда, сбили то, чего не было.
А еще все американские Томагавки посбивали и даже два, которые не взорвались показали.
А от остальныъхобломки одни остались.
vitaly_my23 24 декабря 2018 | 23:38
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