"Министр обороны Сергей Шойгу считает, что российская армия достигла оптимальной численности"

Выступая на заседании общественного совета при Министерстве обороны, Шойгу напомнил, что с 2013 года в России постоянно сокращалось число призывников. Сейчас осенью в вооруженные силы призываются 118 тыс. человек, и, по мнению министра, такой уровень будет сохраняться до 2025 г.