Министр обороны Сергей Шойгу считает, что российская армия достигла оптимальной численности
Выступая на заседании общественного совета при Министерстве обороны, Шойгу напомнил, что с 2013 года в России постоянно сокращалось число призывников. Сейчас осенью в вооруженные силы призываются 118 тыс. человек, и, по мнению министра, такой уровень будет сохраняться до 2025 г.
Комментарии17
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pravdatut 24 декабря 2018 | 23:09
+ гвардия, МВД, охрана Путина и др.
antimalin 24 декабря 2018 | 23:13
pravdatut: Охрана лидеров государств прямо пропорциональна их влиянию в мире и степени суверенитета страны.
ura_123 24 декабря 2018 | 23:15
antimalin: Да ладно! Тогда путэна должно охранять пару человек)))
andreyoo 24 декабря 2018 | 23:20
ura_123: Все не пойму, зачем ты упрямо демонстрируешь то ли полный идиотизм, то ли огромный комплекс?
tant14 24 декабря 2018 | 23:50
andreyoo: А ты его комплекс в себе ощутил уже?
Однократно или многократно?
И много ты их опробовал? Знаешь какой огромный, а какой просто большой, да?
danko1 24 декабря 2018 | 23:21
ura_123: Охрана многотысячная Путина прямо пропорциональна его трусости.
gordy 24 декабря 2018 | 23:28
"Министр обороны Сергей Шойгу считает, что российская армия достигла оптимальной численности"
Больше - не прокормить?
tant14 24 декабря 2018 | 23:52
gordy: Да и этих-то где взять.
Численность населения России падает, даже с учетом приезжающих миллионов среднеазитов.
Их, конечно, можно в армию набрать, но вооружить их можно только лопатами.
Они ведь неграмотные.
vitaly_my23 24 декабря 2018 | 23:39
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wild_division 24 декабря 2018 | 23:30
antimalin: а тебя гея в Армию не призвали? Жаль. Пацаны были бы рады своему вечернему досугу в казарменной игротеке.
antimalin 24 декабря 2018 | 23:38
wild_division: Пацаны загремели бы в дисбат, в лучшем случае, и прослыли бы гомиками.
Один раз не п***с не спас бы их репутацию.
Им бы самим дали испробовать все прелести.
На зоне.
wild_division 24 декабря 2018 | 23:46
antimalin: Так ты пугачевская, глубокая глотка не против?
tant14 24 декабря 2018 | 23:47
antimalin: Вообще-то яисленность охраны прямо коррелирует с трусливостью охраняемого.
А больше ни с чем.
Самая большая охрана у самых больших трусов.
peresvet73 24 декабря 2018 | 23:18
Пушечное мясо
antimalin 24 декабря 2018 | 23:40
peresvet73: Кто в армию идёт, хоть по призыву, хоть добровольно - все пушечное мясо.
На то они и военные.
В любой стране.
kuchumka 24 декабря 2018 | 23:22
И оленевод великий в бой нас поведет
lager23 24 декабря 2018 | 23:34
Во времена СССР комсомолец Кажубекыч отмазался от срочной службы, но теперь он стал другим человеком..., он герой-путиноид!