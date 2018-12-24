Американский фондовый индекс Dow Jones рухнул ниже 22 тысяч пунктов
Это сделало нынешний сочельник худшим в истории для американских бирж. Радение составило 2,9%. Существенно понизился и индекс S&P 500 — на 2,7%, Индекс Nasdaq Composite потерял 2,2%. На этом фоне мировые цены на нефть падают на 5-6 проц.
Комментарии8
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
gordy 24 декабря 2018 | 23:07
У России появился шанс сделать рывок вперёд?
piterjanis 24 декабря 2018 | 23:14
gordy: Россия же в клочья. Рывок ща бронежилет Европы сделает.
vitaly_my23 24 декабря 2018 | 23:39
Леха, вот сaйт про кoторый ты спрaшивал http://promoscash.com
От 70 000 в день зарaботать без проблем. Платят ежедневно. Уже нескoлько раз оттуда вывoдил около 95 000 рублей.
pmasel 24 декабря 2018 | 23:27
gordy: 10 лет непрерывного роста! ВВП у пиндосов вырос на 37% с 2008 года. Откат должен же быть....
antimalin 24 декабря 2018 | 23:47
pmasel: Про непрерывный станок зелени в США, работающий круглыми сутками?
vladimir1_57 24 декабря 2018 | 23:19
С начала декабря идет резкое падение, а ЭХО только заметило. ))
И не только США, но и европейские, японский
tant14 24 декабря 2018 | 23:28
vladimir1_57: Совс ем хотят Расею прикончить.
Загонят, гады, цены на нефть ниже 20 дорлларов.
Но богоданный Трамп не даст сгуьить Расею.
нет, только СП-2 на помойцку выбросит и все.
А ведь все это ФРС затеяло. Мировая закулиса, мать ее. Не иначе как Сорос гадит.
kitaiss 24 декабря 2018 | 23:41
только надумаешь вложицца в мириканские бумажке, как вдруг!...