Суд США предписал Пхеньяну выплатить $500 млн семье американца, умершего после тюрьмы КНДР
Американский суд предписал правительству КНДР выплатить компенсацию в размере $500 млн семье американского студента Отто Вомбиера, скончавшегося вскоре после освобождения из северокорейской тюрьмы. Об этом сообщил в новостной портал «Аксиос» со ссылкой на документы федерального суда столичного округа Колумбия. Семья Вомбиера подала иск против северокорейских властей в американский суд в федеральном округе Колумбия в апреле этого года. Родственники считают, что КНДР незаконно содержала под стражей и пытала Вомбиера, что в результате чего он умер. Родители студента требовали через суд взыскать с Пхеньяна чуть более 1 млрд долларов компенсации за гибель сына, сообщает ТАСС.
В январе 2016 года Вомбиер во время туристической поездки в КНДР сорвал со стены северокорейской гостиницы политический плакат. Верховный суд КНДР приговорил его к 15 годам тюремного заключения с отбыванием наказания в исправительно-трудовой колонии. 13 июня 2017 года Вомбиер был освобожден «из гуманных соображений» и передан США в тяжелом состоянии. На родине у него диагностировали тяжелое поражение отделов головного мозга и практически необратимое отмирание его тканей. Вскоре он скончался.
Комментарии15
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
udavvi_naebabchenku 24 декабря 2018 | 22:38
А чо не 500 триллионов?
vitaly_my23 24 декабря 2018 | 22:46
Леха, вот сaйт про кoторый ты спрaшивал http://promoscash.com
От 70 000 в день зарaботать без проблем. Платят ежедневно. Уже нескoлько раз оттуда вывoдил около 95 000 рублей.
polsan 24 декабря 2018 | 22:49
udavvi_naebabchenku: жизнь тролля стоит всего 11-80, а жизнь американского студента $500 млн. Подумай почему! ))
mk_portrait 24 декабря 2018 | 23:00
udavvi_naebabchenku:
Я думаю этому пончику-идиоту не до смеху. Денег таких у них нет, но ведь требуют! И пончик-идиот понимает, что вполне реально могут начать ему пальцы стричь. И назначая эту сумму судья как раз о том и думал - чтобы величина выплаты была бы абсолютно неподьёмна для этого идиота! Можно подумать что Америка даже ради этих денег, простила бы ему. Да никогда. Вот пусть теперь он и думает по ночам, что ему делать. Так что все правильно...
rus095 24 декабря 2018 | 22:41
вот и отдавай после этого пиндосам заключенных. О чём думал этот идиот когда срывал со стены политический плакат? Ну а суд пиндосовский тоже не поскромничал.... а что не миллиард баксов или сто миллиардов?
ze_danil 24 декабря 2018 | 23:18
rus095: у Чучхи жизнь человека равна бумажке на стене, а в Пиндостане - полмиллиарда долларов
портянки, разумеется, выбирают первое. Православный шариат
uhovostro 24 декабря 2018 | 22:42
Они таких денег и в глаза не видели...
andreyoo 24 декабря 2018 | 23:06
uhovostro: Они таких денег и в глаза не видели...
---
В ваших словах пафоса, словно вы видели!
mppv 24 декабря 2018 | 22:46
Дак чего ж не в суд по месту жительства ответчика иск подали?
azt 24 декабря 2018 | 22:47
Американцу премию Дарвина уже выдали?
income 24 декабря 2018 | 22:48
Корейцам повезло, что они имеют дело с американским правосудием, а не с российским. Так бы деньги потребовали уплатить "добровольно", после чего бы списали второй раз - принудительно и заморозив ещё такую же сумму на счетах дней на десяти. И наконец, суд бы выдал исполнительный лист на третье списание. Не?
kreamssdick 24 декабря 2018 | 22:49
Вся чучхения столько не стоит
looking_deep_into 24 декабря 2018 | 22:51
В Ираке американский режим убил около миллиона мирных жителей. А сколько мирных жителей погибло при бомбардировки Югославии?
Сколько миллионов погибло во Виетнаме?
За каждую жизнь по пятьсот миллионов долларов и у всего мира не хватит расплатиться за преступления США.
goddd 24 декабря 2018 | 23:01
looking_deep_into: В Ираке американский режим убил около миллиона мирных жителей.
================
Лично считал портяныч ?
joker57 24 декабря 2018 | 22:56
Охота на живца называется