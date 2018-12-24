Американский суд предписал правительству КНДР выплатить компенсацию в размере $500 млн семье американского студента Отто Вомбиера, скончавшегося вскоре после освобождения из северокорейской тюрьмы. Об этом сообщил в новостной портал «Аксиос» со ссылкой на документы федерального суда столичного округа Колумбия. Семья Вомбиера подала иск против северокорейских властей в американский суд в федеральном округе Колумбия в апреле этого года. Родственники считают, что КНДР незаконно содержала под стражей и пытала Вомбиера, что в результате чего он умер. Родители студента требовали через суд взыскать с Пхеньяна чуть более 1 млрд долларов компенсации за гибель сына, сообщает ТАСС.

В январе 2016 года Вомбиер во время туристической поездки в КНДР сорвал со стены северокорейской гостиницы политический плакат. Верховный суд КНДР приговорил его к 15 годам тюремного заключения с отбыванием наказания в исправительно-трудовой колонии. 13 июня 2017 года Вомбиер был освобожден «из гуманных соображений» и передан США в тяжелом состоянии. На родине у него диагностировали тяжелое поражение отделов головного мозга и практически необратимое отмирание его тканей. Вскоре он скончался.