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22:32, 24 декабря 2018

Суд США предписал Пхеньяну выплатить $500 млн семье американца, умершего после тюрьмы КНДР

Американский суд предписал правительству КНДР выплатить компенсацию в размере $500 млн семье американского студента Отто Вомбиера, скончавшегося вскоре после освобождения из северокорейской тюрьмы. Об этом сообщил в  новостной портал «Аксиос» со ссылкой на документы федерального суда столичного округа Колумбия. Семья Вомбиера подала иск против северокорейских властей в американский суд в  федеральном округе Колумбия в апреле этого года. Родственники считают, что КНДР незаконно содержала под стражей и пытала Вомбиера, что в результате чего он умер. Родители студента требовали через суд взыскать с Пхеньяна чуть более 1 млрд долларов компенсации за гибель сына, сообщает ТАСС.

В январе 2016 года Вомбиер во время туристической поездки в КНДР сорвал со стены северокорейской гостиницы политический плакат. Верховный суд КНДР приговорил его к 15 годам тюремного заключения с отбыванием наказания в исправительно-трудовой колонии. 13 июня 2017 года Вомбиер был освобожден «из гуманных соображений» и передан США в  тяжелом состоянии. На родине у него диагностировали тяжелое поражение отделов головного мозга и практически необратимое отмирание его тканей. Вскоре он скончался.

Комментарии

15

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udavvi_naebabchenku 24 декабря 2018 | 22:38

А чо не 500 триллионов?

vitaly_my23 24 декабря 2018 | 22:46


Леха, вот сaйт про кoторый ты спрaшивал http://promoscash.com
От 70 000 в день зарaботать без проблем. Платят ежедневно. Уже нескoлько раз оттуда вывoдил около 95 000 рублей.









polsan 24 декабря 2018 | 22:49

udavvi_naebabchenku: жизнь тролля стоит всего 11-80, а жизнь американского студента $500 млн. Подумай почему! ))

mk_portrait 24 декабря 2018 | 23:00

udavvi_naebabchenku:
Я думаю этому пончику-идиоту не до смеху. Денег таких у них нет, но ведь требуют! И пончик-идиот понимает, что вполне реально могут начать ему пальцы стричь. И назначая эту сумму судья как раз о том и думал - чтобы величина выплаты была бы абсолютно неподьёмна для этого идиота! Можно подумать что Америка даже ради этих денег, простила бы ему. Да никогда. Вот пусть теперь он и думает по ночам, что ему делать. Так что все правильно...

rus095 24 декабря 2018 | 22:41

вот и отдавай после этого пиндосам заключенных. О чём думал этот идиот когда срывал со стены политический плакат? Ну а суд пиндосовский тоже не поскромничал.... а что не миллиард баксов или сто миллиардов?

ze_danil 24 декабря 2018 | 23:18

rus095: у Чучхи жизнь человека равна бумажке на стене, а в Пиндостане - полмиллиарда долларов

портянки, разумеется, выбирают первое. Православный шариат

uhovostro 24 декабря 2018 | 22:42

Они таких денег и в глаза не видели...

andreyoo 24 декабря 2018 | 23:06

uhovostro: Они таких денег и в глаза не видели...
---
В ваших словах пафоса, словно вы видели!

(комментарий скрыт)

mppv 24 декабря 2018 | 22:46

Дак чего ж не в суд по месту жительства ответчика иск подали?

azt 24 декабря 2018 | 22:47

Американцу премию Дарвина уже выдали?

income 24 декабря 2018 | 22:48

Корейцам повезло, что они имеют дело с американским правосудием, а не с российским. Так бы деньги потребовали уплатить "добровольно", после чего бы списали второй раз - принудительно и заморозив ещё такую же сумму на счетах дней на десяти. И наконец, суд бы выдал исполнительный лист на третье списание. Не?

kreamssdick 24 декабря 2018 | 22:49

Вся чучхения столько не стоит

looking_deep_into 24 декабря 2018 | 22:51

В Ираке американский режим убил около миллиона мирных жителей. А сколько мирных жителей погибло при бомбардировки Югославии?
Сколько миллионов погибло во Виетнаме?
За каждую жизнь по пятьсот миллионов долларов и у всего мира не хватит расплатиться за преступления США.

goddd 24 декабря 2018 | 23:01

looking_deep_into: В Ираке американский режим убил около миллиона мирных жителей.
================
Лично считал портяныч ?

joker57 24 декабря 2018 | 22:56

Охота на живца называется

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