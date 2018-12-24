По меньшей мере 27 человек погибли в результате террористической атаки на правительственный комплекс в Кабуле
По данным МВД Афганистана, большинство жертв — гражданские лица. По информации местного телевидения, вооруженные люди сначала подорвали заминированный автомобиль, а затем открыли стрельбу. Следом за первым взрывом спустя некоторое время прогремели еще два. Из одного из зданий удалось эвакуировать около 200 сотрудников. Вся операция по отражению нападения длилась около семи часов. Ответственность за случившееся пока не взяла на себя ни одна из действующих на территории страны группировок.
Комментарии2
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rus095 24 декабря 2018 | 22:46
Наши войска были в афгане 10 лет, пиндосы тогда визжали о том что русская армия не умеет воевать... США ввели войска в афган в 2001 году- вообще ничего не построили и убивают их побольше чем наших убивали.
vitaly_my23 24 декабря 2018 | 22:47
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