Американские фондовые индексы Dow и S&P показывают максимальное падение за всю историю торгов в сочельник
По итогам завершившихся раньше обычного торгов Dow Jones опустился на 2,91%, NASDAQ — на 2,2%, S&P 500 — на 2,7. Во вторник биржи США будут закрыты из-за праздника.
Комментарии5
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edun1952 24 декабря 2018 | 22:37
Отличное оправдание падению ниже дна нашей ЧКномики, америкосы своего джонса обвалили назло Путину...
vitaly_my23 24 декабря 2018 | 22:47
Леха, вот сaйт про кoторый ты спрaшивал http://promoscash.com
От 70 000 в день зарaботать без проблем. Платят ежедневно. Уже нескoлько раз оттуда вывoдил около 95 000 рублей.
vyk_usguy 24 декабря 2018 | 22:55
Эховским экономистам-Алексашенкам слабо заметить это падение, которое уже кстати идет 3 месяца. Все про Путина орут дебилы
captainobvious 24 декабря 2018 | 23:03
"разорвана в клочья"(С)?
beltat 24 декабря 2018 | 23:03
В тоске французы, в панике японцы,
Поник зулус кудрявой головой -
Как с дуба, рухнул индекс Доу-Джонса,
Что предвещает кризис мировой.
На биржах Рима, Токио, Парижа -
Анархия, смятенье и разброд:
Курс акций опускается все ниже,
Накал страстей растет наоборот.
Но лично я тревогу бить не стану,
Вселенский этот хипиш не про нас.
Что Джонс, что Доу нам "по барабану",
Да нам и Джоуль с Ленцем не указ.
Все тихо-мирно в нашем огороде,
Нас греет свет далеких маяков,
Которые зажгли Сергей Мавроди
И незабвенный Леня Голубков.