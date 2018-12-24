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22:08, 24 декабря 2018

На Сицилии в канун Рождества проснулся вулкан Этна

Из-за природного явления частично приостановлена работа местного аэропорта. Огромный столб густого дыма, поднимающийся в небо над Сицилией, запечатлели сотни пользователей соцсетей – на фотографии и видео проснувшегося вулкана сейчас без труда можно наткнуться в интернете. Сегодняшним утром сейсмологи зарегистрировали серию из 130 подземных толчков вблизи Этны, магнитуда самых сильных из которых превосходила четыре единицы. Газета La Repubblica утверждает, что именно землетрясение спровоцировало появление трещины, из которой вулкан выбросил пепел. Агентство Associated Press сообщает, что туристов, находящихся на Этне, спускают на высоту ниже отметки в два километра. Местный аэропорт Катании, который из-за плохой видимости в воздухе на время полностью останавливал свою работу, сейчас принимает не более четырех рейсов в час. Сейсмологи уверяют, что очередное пробуждение сил природы серьезной опасности не представляет. Информации о пострадавших в результате активизации вулкана пока нет.

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