Роскомнадзор потребовал убрать детали из текста о юноше, который покончил с собой после пыток в полиции
Об этом рассказал «Эху Москвы» главред «Медиазоны» Сергей Смирнов. Он сказал, что редакция подчинится требования Роскомнадзора, чтобы избежать блокировки, однако сделают это таким образом, что все равно будет ясно, что текст поправлен. Статья находилась на сайте уже 10 дней.
Комментарии2
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tant14 24 декабря 2018 | 22:12
Нет, а что? все правильно.
Пытать можно.
рассказывать об этом нельзя.
А то некоторые могут слишком расчувствоваться. Зачем людей нервировать.
oneoretwo 24 декабря 2018 | 22:19
...подобным образом поступают исключительно подельники...