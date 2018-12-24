Роскомнадзор потребовал убрать детали из текста о юноше, который покончил с собой после пыток в полиции

Об этом рассказал «Эху Москвы» главред «Медиазоны» Сергей Смирнов. Он сказал, что редакция подчинится требования Роскомнадзора, чтобы избежать блокировки, однако сделают это таким образом, что все равно будет ясно, что текст поправлен. Статья находилась на сайте уже 10 дней.