Начальник ИК-14 в Мордовии освобожден от должности из-за подтвердившегося невыносимого режима труда для заключенных
Об этом сообщил в эфире телеканала РБК замдиректора ФСИН Валерий Максименко. По его словам, в колонию была направлена группа сотрудников центрального аппарата ведомства для внезапной проверки заявления бывшей заключенной этой колонии о невыносимом режиме принудительного труда. Осужденных женщин заставляли работать по 18 часов в сутки, за любую оплошность отправляли в карцер.
Начальник ИК-14 Юрий Куприянов был ответственен за систему психологического, так и физического террора по отношению к заключенным, сказала в интервью ВВС Надежда Толоконникова. Она отметила, что система использования рабского труда похожа во всех колония России.
Комментарии3
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
oneoretwo 24 декабря 2018 | 22:13
...своих палачей-садистов режим наказывает ласково...
gordy 24 декабря 2018 | 22:14
"Начальник ИК-14 в Мордовии освобожден от должности из-за подтвердившегося невыносимого режима труда для заключенных"
И только?
polsan 24 декабря 2018 | 22:19
А зачем ему было их так напрягать и устраивать этот террор трудовой?! Трудно поверить, что они там левак не гнали на который он и жировал! Но это почему-то не проверяют!