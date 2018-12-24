"Начальник ИК-14 в Мордовии освобожден от должности из-за подтвердившегося невыносимого режима труда для заключенных"

Об этом сообщил в эфире телеканала РБК замдиректора ФСИН Валерий Максименко. По его словам, в колонию была направлена группа сотрудников центрального аппарата ведомства для внезапной проверки заявления бывшей заключенной этой колонии о невыносимом режиме принудительного труда. Осужденных женщин заставляли работать по 18 часов в сутки, за любую оплошность отправляли в карцер.

Начальник ИК-14 Юрий Куприянов был ответственен за систему психологического, так и физического террора по отношению к заключенным, сказала в интервью ВВС Надежда Толоконникова. Она отметила, что система использования рабского труда похожа во всех колония России.