В последний раз цена нефти этого сорта находилась ниже уровня в $51 за баррель 31 августа 2017 года. Цена фьючерса на легкую нефть, в свою очередь, упала на 5,7%, до $43,01 за баррель.

Это связано со спекуляциями на рынке после ухода крупных игроков, рассказал «Эху Москвы» партнер консалтинговой компании RusEnergy Михаил Крутихин. Он полагает, что на открытии рынков после праздников будет отскок и потом цена установится на несколько месяцев.