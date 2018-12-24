Стоимость февральских фьючерсов на нефть марки Brent в Лондоне опустилась на 6,3% и составила $50,42 за баррель
В последний раз цена нефти этого сорта находилась ниже уровня в $51 за баррель 31 августа 2017 года. Цена фьючерса на легкую нефть, в свою очередь, упала на 5,7%, до $43,01 за баррель.
Это связано со спекуляциями на рынке после ухода крупных игроков, рассказал «Эху Москвы» партнер консалтинговой компании RusEnergy Михаил Крутихин. Он полагает, что на открытии рынков после праздников будет отскок и потом цена установится на несколько месяцев.
Комментарии5
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piter_ug 24 декабря 2018 | 22:05
Кто заказал Деду Морозу нефть по 30$?
Пока «не шмог», но обещает!
nitinol 24 декабря 2018 | 22:09
На какие праздники планирует отскок Крутихин? На Западе уж точно праздники покороче наших будут...
pyco__mypucmo 24 декабря 2018 | 22:09
piter_ug: похоже взялись таки за )(уйлову иглу. Выходит воздух из русского мира.
gordy 24 декабря 2018 | 22:12
"Он полагает, что на открытии рынков после праздников будет отскок и потом цена установится на несколько месяцев."
Надеется на чудо, аки ребёнок ?
nitsahon 24 декабря 2018 | 22:13
piter_ug: саудовская Аравия точно не заказывала... так же, как и еще десяток стран OPEC(и примкнувших к ним)… пока - вввиду малого количества торгующих перед праздниками - крупные хедж фонды так развлекаются...