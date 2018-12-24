Отверстие в обшивке «Союза МС-09» было просверлено изнутри
Об этом сообщил член экипажа МКС Сергей Прокопьев. По его словам, кто и когда это сделал, ответят следственные органы. В свою очередь, начальник Центра подготовки космонавтов Павел Власов сказал, что причину появления отверстия установит материаловедческая экспертиза.
Комментарии17
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vitaly_my23 24 декабря 2018 | 21:45
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gordy 24 декабря 2018 | 21:50
"...начальник Центра подготовки космонавтов Павел Власов сказал, что причину появления отверстия установит материаловедческая экспертиза."
Чего исследовать будут: отсек-то с дыркой сгорел в атмосфере?
joker57 24 декабря 2018 | 21:47
... И все же, брат, трудна у нас дорога. Эх, бедолага, ну, спи, Серега
putin_itogy 24 декабря 2018 | 21:47
Обыкновенный ПОЛТЕРГЕЙСТ.
А вы что думали что он бывает только в хрущёвских этажках?
Гундяя на орбиту!
Срочно!
alexey65 24 декабря 2018 | 21:47
А что, дырку в корпусе корабля можно просверлить как-то иначе, нежели сверлом?
askol2016 24 декабря 2018 | 21:52
alexey65: можно еще электроэрозионным способом...
alexey65 24 декабря 2018 | 22:10
askol2016: Дырка появилась или на космодроме или в космосе.
Какой там может быть электроэрозионный способ?
lager23 24 декабря 2018 | 21:48
Враги кругом...они уже в космосе!
putn_pnh 24 декабря 2018 | 21:50
Ну, точно, икону Путина вешали.
asyrj 24 декабря 2018 | 21:52
Наша экспертиза выявит пиндоса
будет ему пиза быть пиндосу с носом
kuchumka 24 декабря 2018 | 21:55
Пиндосы гады просверлили.
alexey65 24 декабря 2018 | 22:14
kuchumka: Нет. Поп кадилом пробил, когда корабль святой водой освящал.
alo0000 24 декабря 2018 | 22:00
«Тайны следствия» в космосе. Ковальчук на орбите - прикольно.
sagen 24 декабря 2018 | 22:07
alo0000: Так сгорела же станция при посадке. Что и как будут расследовать?
alo0000 24 декабря 2018 | 22:15
sagen: Карлова тоже нет. А детки в Турции есть.
oneoretwo 24 декабря 2018 | 22:04
...кого-то мордохряк сократил не вовремя или премии лишил...
gregor 24 декабря 2018 | 22:08
Березовский ?