Отверстие в обшивке «Союза МС-09» было просверлено изнутри

Об этом сообщил член экипажа МКС Сергей Прокопьев. По его словам, кто и когда это сделал, ответят следственные органы. В свою очередь, начальник Центра подготовки космонавтов Павел Власов сказал, что причину появления отверстия установит материаловедческая экспертиза.