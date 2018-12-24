В Хабаровском крае 3-летний мальчик самостоятельно выбрался из тайги после того, как его отец провалился под лед
Как сообщили ТАСС в администрации села Кенай, ребенку пришлось пройти около 3-х километров. В это время температура воздуха опускалась до минус 30-35 градусов. На следующий день у мальчика поднялась температура. Сейчас он лечится дома. Тело отца ищут спасатели.
Комментарии4
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vitaly_my23 24 декабря 2018 | 21:45
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mardxvar 24 декабря 2018 | 22:12
Вот это сюжет.... Но у нас снимать не будут - не прослеживается мудрая руководящая роль РПЦ МП, КПСС, ФСБ с МВД или хотя бы царской династии...
danko1 24 декабря 2018 | 22:20
mardxvar: Молодец малыш, но жаль очень его: такой шок испытал.
kotvinder2 24 декабря 2018 | 22:20
mardxvar: И чем два часа экранного времени зрителей занимать? Как трёхлетний ребёнок по лесу пробирается? Это трагедия, но для киношного сценария не годится.