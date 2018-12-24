В Хабаровском крае 3-летний мальчик самостоятельно выбрался из тайги после того, как его отец провалился под лед

Как сообщили ТАСС в администрации села Кенай, ребенку пришлось пройти около 3-х километров. В это время температура воздуха опускалась до минус 30-35 градусов. На следующий день у мальчика поднялась температура. Сейчас он лечится дома. Тело отца ищут спасатели.