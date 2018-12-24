Движение поездов в Туапсинском районе Краснодарского края, где утром с рельсов сошли вагоны, полностью восстановлено
Как сообщает пресс-служба Северо-Кавказской железной дороги, в ходе восстановительных работ было задействовано более 100 железнодорожников и два ремонтных поезда. В результате схода вагонов с рельсов пострадали четверо пассажиров.
Комментарии2
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vitaly_my23 24 декабря 2018 | 21:44
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vitaly_my23 24 декабря 2018 | 21:44
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