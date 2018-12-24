Антон Силуанов: Расчет динамики реальных доходов населения является непрозрачным, а его качество ужасно
Именно так выразился первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов. Основные претензии первый вице-премьер предъявил Росстату.
Напомним, сегодня премьер-министр Дмитрий Медведев назначил руководителем Росстата Павла Малкова. Александр Суринов от этой должности освобожден по собственному желанию.
Комментарии16
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forward 24 декабря 2018 | 21:35
Качество жизни так себе, а расчеты...фиг с ними
gordy 24 декабря 2018 | 21:47
Путина неправильно информировали?
danko1 24 декабря 2018 | 21:50
forward: Виноват Росстат, который цифры подгоняет по указанию правительства.
А снижение правительством минимального прожиточного минимума при растущей инфляции, в результате чего на бумаге на 2 млн. одним росчерком число нищих в России понизили?
Все врут, начиная с Путина.
alo0000 24 декабря 2018 | 21:36
Вывод - доходы слишком высоки, надо поднять налоги.они - прозрачнее.
merelymy 24 декабря 2018 | 21:38
Пенсионер - всем ребятам пример.
alo0000 24 декабря 2018 | 21:40
merelymy: «Елочка мне нравится?!»
alxab 24 декабря 2018 | 22:05
alo0000:
Елочка мне нравится?!
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Нравится! А ещё Дед Отмороз и Снедурочка!
vitaly_my23 24 декабря 2018 | 21:36
Леха, вот сaйт про кoторый ты спрaшивал http://promoscash.com
От 70 000 в день зарaботать без проблем. Платят ежедневно. Уже нескoлько раз оттуда вывoдил около 95 000 рублей.
malanoff 24 декабря 2018 | 21:54
vitaly_my23: Когда же вас фарцовщиков посадют. Уже портянки с вами рядом не стояли. Они столько не зарабатывают. Куда только Пригожин смотрит
piterrr 24 декабря 2018 | 21:42
Как не считай доходы нищих они всё равно останутся нищими, выкормыш ты путинский!...Благодаря тебе, выродок Силуанов и твоему хозяину крысе плешивой!
tv_victim 24 декабря 2018 | 21:45
"Лучше горькая, но правда
Чем красивая, но лесть!
Только если эта правда
Снова будет не Бог весть,
Ты за этакую правду
Лет на десять можешь сесть!"
Л. Филатов. "Про Федота-стрельца"....
lager23 24 декабря 2018 | 21:46
Какая интрига, ...возможно в Росстате засели засланные жидобандеровцы с целью скомпроментировать нацлидера!
sergey_volkov 24 декабря 2018 | 21:49
Ой, а может это из-за Крыма всё? Да нет, навряд ли, это наверно просто из-за санкций.
begly_ 24 декабря 2018 | 21:50
Услышав набор таких слов в свой принципе адрес, любой нищий почувствует себя человеком с большой буквы..
student_ru_ru 24 декабря 2018 | 21:52
"Основные претензии первый вице-премьер предъявил Росстату."
Тоже мне, крайних нашли. Вся система построена на приписках и пускании пыли в глаза.
alger 24 декабря 2018 | 21:59
толковый мужик.
в этом году сразу а пенсию, а в следующем еще 5 лет дворником