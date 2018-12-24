Антон Силуанов: Расчет динамики реальных доходов населения является непрозрачным, а его качество ужасно

Именно так выразился первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов. Основные претензии первый вице-премьер предъявил Росстату.

Напомним, сегодня премьер-министр Дмитрий Медведев назначил руководителем Росстата Павла Малкова. Александр Суринов от этой должности освобожден по собственному желанию.