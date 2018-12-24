Цена нефти марки Brent впервые с 31 августа 2017 года опустилась ниже $51 за баррель
Это данные торгов в Лондоне. Падение составило почти 3,6%. Легкая нефть в Нью-Йорке опускалась на 5,7% — до $43 за баррель.
Если нет своего аккаунта
Если у вас уже есть аккаунт
Это данные торгов в Лондоне. Падение составило почти 3,6%. Легкая нефть в Нью-Йорке опускалась на 5,7% — до $43 за баррель.
Комментарии21
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
bobiksdoh 24 декабря 2018 | 21:37
Так уже к 50 подползает. Искандеры ржут все громче.
pattrick1 24 декабря 2018 | 21:40
Цена нефти марки Brent впервые с 4-го сентября прошлого года опустилась ниже 52-х долларов за баррель...
Чем дешевле нефть, тем больше стимулов для развития мировой экономики, а чем больше будут темпы развития экономики, тем больше нефти понадобится на рынке. Путь по которому всё движется.
solonko 24 декабря 2018 | 21:43
pattrick1: Гений. Нобелевская премия по экономике в 2019 году уходит Патрику.
bobiksdoh 24 декабря 2018 | 21:46
solonko: скорее шнобелевская. Путен примерно так же говорит, но за свой звиздеж получает явно больше 11,80.
shmuel63 24 декабря 2018 | 21:45
pattrick1: Объясни это своему правительству, а то оно повышает цены на бензин при дешевеющей нефти, как раз лишая вашу экономику "стимуловов для развития"
begly_ 24 декабря 2018 | 21:54
shmuel63:
Вы водите машину?
pmasel 24 декабря 2018 | 21:55
pattrick1: Чем дешевле нефть, тем больше стимулов для развития мировой экономики
====================================================
Все верно, только стран-бензоколонок это не касается. У них то как раз все наоборот.
sagen 24 декабря 2018 | 21:56
pattrick1: К двадцать пятому году США собираются добывать нефти как Россия и Саудовская Аравия вместе взятые. До сих пор они все свои обещания на этом рынке выполняли. Интересно мнение Михаила Леонтьева и других экспертов по вопросам добычи сланцевой нефти, не получилось ли у них как с высадкой на Луну, сняли всю добычу в павильонах Голливуда?
rsilk 24 декабря 2018 | 21:43
bobiksdoh: российская URALS торгуется по цене + пару долларов от легкой нефти это где то 45 но с них еще десяточку долларов надо отслюнявить за прокачку в Европу. по итогу примерно 35 долларов бочка.
pravdatut 24 декабря 2018 | 22:06
rsilk: Может успокоит неадеквата?
rsilk 24 декабря 2018 | 22:09
pravdatut: у неадеквата есть "чернь", и она гривами кивает, как "китайский болванчик" по любому поводу.
vitaly_my23 24 декабря 2018 | 21:37
Леха, вот сaйт про кoторый ты спрaшивал http://promoscash.com
От 70 000 в день зарaботать без проблем. Платят ежедневно. Уже нескoлько раз оттуда вывoдил около 95 000 рублей.
lazich 24 декабря 2018 | 21:37
При такой скорости пмденич звиздец нам.
basman 24 декабря 2018 | 21:54
lazich: не нам, а плешивому. Нам как раз то отлично.
alo0000 24 декабря 2018 | 21:38
Снижение цены на нефть кое-кто игривый компенсирует повышением налогов, сборов, штрафов и взяток.
student_ru_ru 24 декабря 2018 | 21:41
Это же хорошо для российской промышленности, энергетики и коммунального хозяйства и потребителей в конечном итоге. У них у всех падают расходы на закупку продуктов нефтепереработки, а значит, можно снизить и цены на промышленные изделия, нарастить их продажи и оборот. Конкурентоспособность станет выше. За границей станут больше покупать. Потом нашими товарами заинтересуются марсиане, а дальше и до межгалактических продаж рукой подать.
lager23 24 декабря 2018 | 21:42
Цена на нефть уже не важна, у страны есть Владимир, его стратегический гений спасёт кого нужно, все остальные — пыль под ногами!
askol2016 24 декабря 2018 | 21:46
Все меньше и меньше рублей за бочку нефти получает Путин. До трех с половиной тысяч даже не дотягивает. А совсем недавно 5 тысяч имел. Совсем бедный стал...
sagen 24 декабря 2018 | 21:46
При цене на нефть в 30 долларов за баррель Путин лично возглавит акции протеста на Болотной площади.
sergey_volkov 24 декабря 2018 | 21:51
Да какая разница. Мировая экономика уже давно рухнула еще при цене 80.
realtor_igor 24 декабря 2018 | 22:04
Очень хорошо!